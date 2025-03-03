Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.911,07 %2,61
        DOLAR 36,4291 %-0,11
        EURO 38,2812 %1,20
        GRAM ALTIN 3.383,66 %1,01
        FAİZ 38,09 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 37,20 %1,83
        BITCOIN 90.055,00 %-4,50
        GBP/TRY 46,3213 %1,06
        EUR/USD 1,0498 %1,19
        BRENT 72,46 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 5.532,28 %1,01
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle açıldı

        New York borsası, ABD yönetiminin tarife politikalarına ilişkin gelişmeler ile makroekonomik verilerin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York borsası yükselişle açıldı
        ABONE OL

        Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,27 artarak 43.958,74 puana ulaştı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.977,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 18.942,08 puana çıktı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin durdurulması için verdiği 1 aylık süresinin bitimi öncesi pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

        Trump, şubat ayı başında, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi getirmiş ve daha sonra bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırmaya yönelik önlemler açıklamalarının ardından tarifeleri 1 aylığına durmuştu.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump, geçen hafta Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de dün verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin salı günü yürürlüğe gireceğini ancak Başkan Trump'ın planlanan yüzde 25 oranına bağlı kalınıp kalınmayacağına karar vereceğini ifade etti.

        Analistler, ABD Ticaret Bakanı Lutnick'in açıklamalarının tarife oranlarının ilk başta belirtilenden daha düşük olabileceğine dair beklentilere yol açtığını bildirdi.

        Tarife tehditlerinin ABD'deki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkilerinin belirsizliğini korumaya devam ettiğini aktaran analistler, yönetimin tarife politikalarına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

        ABD'de makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken analistler, başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin hafta boyu açıklanacak verilerde ekonominin durumuna ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

        Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma da piyasaların dikkatinde olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı