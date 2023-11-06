Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat New York Metropolitan Müzesi’nden Side Antik Kent'e sonsuzluk kapıları

        New York Metropolitan Müzesi’nden Side Antik Kent'e sonsuzluk kapıları

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da sergiler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen 'Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları' NFT sergisi Side Antik Kent'te yerini alırken, çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaşılan 'Konar Göçer' sergisi yeni açılan Antalya Nekropol Müzesi'nde sergileniyor. Uzak Yakın Vol 2 Antalya sergisi ise sanatseverleri 30 farklı çağdaş sanatçının eserleriyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York Metropolitan Müzesi'nden Side Antik Kent'e sonsuzluk kapıları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları ‘Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları’ isimli NFT sergisi New York’un ardından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Side Antik Tiyatro’da sergileniyor.

        İki sanatçının bu eseri geçtiğimiz hafta Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında New York The Metropolitan Museum of Art'da (the MET) sergilenmişti. Sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasından doğan Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları başlıklı NFT sergisi; kökleri Mezopotamya’ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışının teknoloji ile buluştuğu yerden doğan “Gate of Eternity,” koleksiyonu iç içe geçmiş sürekli bir döngü içinde devinen motifleri ile sonsuzluğun kapılarını aralıyor.

        REKLAM

        Hakan Yılmaz ve Seyid Ahmet bu koleksiyon için, devlet müzesinden özel izinle kronolojik şekilde benzersiz çini motiflerinin fotoğraflarını alarak, onları 4K olarak anime ettiler. 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalar ile kolajlandığı bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererken blockchain üzerinde saklanarak korunuyor.

        NEKROPOL MÜZESİ’DE SÜRREALİST ÇOBAN RESSAM

        Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Nekropol Müzesi’nde ‘Çoban Ressam’ olarak anılan Sinan Demir’in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı ‘Konar Göçer’ isimli sergisi de dikkat çekiyor. Sinan Demir’in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı ‘Konar Göçer’ sergisi festival boyunca 10.00-21.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor.

        30 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞAN BİR SEÇKİ

        Çağdaş sanat dijital platformu Kolekta’nın ‘Uzak Yakın Sergiler’ projesi, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan yeni bir sanat platformu olarak sanatseverle buluşuyor.

        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında ikincisi gerçekleşen ‘Uzak Yakın Vol.2 Antalya’, 20 Kasım tarihine kadar Antalya Kaleiçi’ndeki Belmondo Evi’nde sanatseverleri ağırlayacak. ‘Uzak/Yakın’, yaşamda olduğu gibi sanatta da yalnızca tek bir istikametin olmadığının bilincinde kalarak hayatın ve sanatın birbirine temas ettiği ortak ve yeni ufuklar yaratmakla ilgileniyor.

        ‘Uzak Yakın Vol.2 Antalya’da, resimden fotoğrafa, heykelden dijitale farklı disiplinlerde üretim yapan 30 sanatçının eseri yer alıyor.

        REFİK ANADOL, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ’NİN VAZGEÇİLMEZİ

        Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol’un ‘Rönesans Rüyaları’ dijital veri heykeli, Antalya’da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #New York Metropolitan Müzesi
        #Side Antik Kent
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor