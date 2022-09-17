New York Times'tan Hamaney iddiası: Durumu ciddi olabilir 0:00 / 0:00

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New York Times'ın haberine göre, İran'ın dini lideri Hamaney, geçen hafta ağır bir hastalığa yakalandıktan sonra tüm toplantıları ve halka açık etkinliklerini iptal etti ve sağlık durumunu bilen dört kişiye göre, şu anda bir doktor ekibi tarafından gözetim altında tutuluyor.

Hamaney'e yakın kaynaklar, 83 yaşındaki Ayetullah Hamaney'in mide ağrıları ve yüksek ateşten sonra geçen hafta bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olduğunu söyledi.

NYT'a konuşan kişi, Hamaney'in ev ve ofis kompleksinde kurulan bir klinikte ameliyat olduğunu ve günün her saatinde bir doktor ekibi tarafından izlendiğini söyledi. Hamaney'in durumunun geçen hafta kritik olduğu ancak şu anda dinleniği ifade edildi. Doktorlarının, Hamaney'in yatakta bile oturamayacak kadar zayıf olduğundan endişelendiği de belirtildi.

Dini lider olarak Hamaney, şu anda ABD ile müzakere edilmekte olan nükleer anlaşma gibi konularda nihai kişi konumunda. Hamaney, 1989'da ülkenin en üst düzey dini, siyasi ve askeri otoritesi konumunu üstlenmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.