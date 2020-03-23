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New York Valisi Andrew Cuomo, şehirde hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş bir çağrı yaptı. Cuomo, federal hükümetten medikal malzeme satışı yapan şirketlerin kamulaştırılmasını istedi.

Maske ve solunum cihazı gibi koruyucu medikal malzemelerin az bulunmasından ötürü fiyatının arttığını söyleyen Cuomo, 85 centlik maskelerin artık 7 dolara satıldığını vurguladı.

Cuomo, "Eyaletler bunu yönetemez. Ülke çapındaki tüm eyaletler bunu idare edemez. Kesin olarak, yüksek vaka yüküyle mücadele eden eyalet yönetimleri bununla başa çıkamaz. Bu yüzden federal hükümetin, ihtiyaç duyduğumuz tüm medikal malzemelerin temini konusunda idareyi devralması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cuomo ayrıca, ABD Ordusu Mühendisler Birliği'ne bir çağrı yaparak, şehirde hemen başlamak üzere her biri 250 yatak kapasiteli 4 hastane yapılması gerektiğini belirtti. New York Valisi ayrıca şehirdeki tüm hastanelerin kapasitelerinin yüzde 50 artırılması gerektiğini vurguladı.

Cuomo, "Tüm bunlar olmazsa, kendi başımızayız demektir. Biz New Yorkluyuz. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI: 10 GÜN İÇERİSİNDE TIBBİ KITLIK YAŞANACAK

New York Valisi Cuomo'nun açıklamalarının yanı sıra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da şehirdeki durumla ilgili uyarılarda bulundu.

Küresel salgının merkez noktalarından biri haline dönüşen New York'taki durumun ciddileştiğine dikkat çeken De Blasio, "Geniş çaplı yokluk için düşmemize 10 gün var. Daha fazla solunum cihazımız olmazsa insanlar ölecek" ifadelerini kullandı.

NBC News'e yaptığı açıklamada, tüm Amerikalıların gerçekleri bilmeyi hak ettiğini söyleyen New York Belediye Başkanı, "Sadece daha kötüye gidiyor. Nisan ve Mayıs ayları daha da kötü olacak" ifadelerini kullandı.