Newcastle United: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Newcastle United'ı 2-0 yenen Manchester City, yarı finale çıktı.
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Newcastle United'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Son şampiyon Manchester City'ye turu getiren golleri 13 ve 31. dakikalarda Portekizli yıldızı Bernardo Silva attı.
Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Wolverhampton'ı 3-2 yenen Championship ekiplerinden Coventry, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Kupada yarın Chelsea-Leicester City ve Manchester United-Liverpool maçları oynanacak.