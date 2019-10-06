İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Steve Bruce'ün takımı Newcastle United ile Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United kozlarını paylaştı.

Sports Direct Arena'da oynanan karşılaşmada Newcastle United, 1-0'lık skorla kazandı. Newcastle'ın golünü 77. dakikada Matthew Longstaff kaydetti. Topa daha çok sahip taraf olan Manchester United hücum anlamında yetersiz kalırken, deplasmandan puan çıkaramadı

Alınan bu sonucun ardından Newcastle United puanını 8 yaptı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Manchester United ise 9 puanda kalarak galibiyet özlemini 3 maça çıkardı

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Manchester United ise sahasında Liverpool'u konuk edecek