Newscastle United: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Antoine Semenyo ve Rayan Cherki'nin golleriyle final yolunda avantajın sahibi olan Manchester City, 4 Şubat tarihindeki rövanş karşılaşmasında Newcastle United'ı konuk edecek.
Borunemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, ikinci maçında ikinci golünü buldu.
Deplasmanda ilk maçı kazanan Manchester City, 4 Şubat tarihinde Newcastle United'ı rövanş maçında ağırlayacak.