Newscastle United: 0 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU

13 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İstanbul İstinaf Bölge Mahkemesi'nde iddialara göre bir savcının, eski sevgilisi olan hakimi ayaklarından vurdu* İran'da ekonomik sebeplerle başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı* Gayrimenkulde cari açık büyüyor. Yurt dışından gayrimenkul edinimi 2025'in ilk 11 ayında 2 milyar 423 milyon dolara ulaştı* Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi gündemine aldı* Uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı* Bu sene 19 Şubatta başlayacak Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı fitre bedelini 240 TL olarak belirledi