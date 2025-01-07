Neymar'dan Inter Miami yanıtı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de top koşturan Brezilyalı yıldız Neymar, Inter Miami'ye gideceği yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

Suudi Arabistan ile ilgili konuşan Neymar, "Suudi Arabistan beni olumlu anlamda çok şaşırttı. Bu kadarı beklemiyordum. İnsanlar, ülke, şehir, kültür... Her şey gelişiyor" ifadelerini kullandı.

INTER MİAMİ AÇIKLAMASI

Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve adı Lionel Messi ve Luis Suarez'in de forma giydiği Inter Miami ile anılan Neymar, "Messi ve Suarez ile yeniden bir araya gelmek inanılmaz olurdu. Onlar benim arkadaşım ve hala konuşuyoruz. Bu üçlüyü yeniden bir araya getirmek ilginç olurdu. Al Hilal'de mutluyum ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz." diye konuştu.

Milli takım ile ilgili konuşan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcu, "Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Brezilya ile kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Orada olmak istiyorum, takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Neymar, bu sezon Al Hilal'de sadece 2 maçta forma şansı bulabildi.