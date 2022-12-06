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Neymar'dan tarihi gol!

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sambacılar'ın maçtaki ikinci golünü kaydeden Neymar, Brezilya Milli Takım tarihine adını yazdırdı.

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  • Neymar'dan tarihi gol!

    Dünya Kupası'nda Brezilya fırtınası esmeye devam ediyor. Dev turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen Sambacılar, son 16 turunda karşılaştığı Güney Kore'yi 36 dakika içinde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Güney Amerika temsilcisinin gollerini Vinicius Jr., Neymar (pen.), Richarlison ve Paqueta kaydetti.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Adını son 8 takım arasına yazdıran Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile eşleşti.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, Güney Kore mücadelesiyle birlikte iki maç aradan sonra takımdaki yerini aldı. 
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Teknik direktör Tite, 30 yaşındaki futbolcuyu Güney Kore karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Sambacılar'ın Dünya Kupası'nda Sırbistan ile oynadığı gruptaki ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun karşılaşmalarında forma giyememişti.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    TARİHE GEÇTİ!

    Güney Kore karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Neymar, tarihi bir gole imza attı.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Katar 2022'deki ilk golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, Pele ve Ronaldo'dan sonra 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 3. Brezilyalı olarak tarihe geçti.
  • Neymar'dan tarihi gol!

    PELE'YE '1' KALDI!

    Sakatlıktan golle dönen yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 76 gole ulaşarak, efsane isim Pele'ye bir adım daha yaklaştı. 
  • Neymar'dan tarihi gol!

    Neymar, 77 golle Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Pele ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi. 
  • Neymar'dan tarihi gol!
  • Neymar'dan tarihi gol!

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