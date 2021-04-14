Neymar, sözleşme imzalayacak mı?

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Peki sözleşmeleri 2022'de sona erecek olan Neymar ve Kylian Mbappe, kulüple yeni kontrat imzalayacak mı?

Goal'ün haberine göre; Neymar, bu soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapıp PSG taraftarlarının yüreğine su serpti.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Bayern Münih karşılaşmanın ardından Fransız kulübüyle sözleşme yenileyeceğini doğrular nitelikte sözler sarf etti. Neymar, kontrat meselesiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Bu artık bir sorun değil. Açıkçası kendimi PSG'de çok rahat ve evimde hissediyorum. Eskisinden daha mutlu hissediyorum."

PSG Başkanı Nasır El-Halifi de, Neymar ve Kylian Mbappe'nin kulüpten ayrılmak için herhangi bir nedeni olmadığına inandığını söyledi.

Her iki oyuncunun sözleşmesi de 2022'de sona eriyor. Yeni bir kontrat imzalamaya Neymar, Kylian Mbappe’den daha yakın duruyor. Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olması hala bir olasılık olarak masada...