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Rahatsızlığı nedeniyle Mersin’e gelerek oğlu ile yaşamaya başlayan Burhan Kılıçkını 30 yıl sonra zorunlu olarak ayrıldığı eski eşi Melek Gökarslan (69) ile yeniden nikah kıydı.

Beyhan Üçkardeş'in haberine göre Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın kıydığı, virüse maske ve siperliklerle önlem alınan nikahta, Burhan Kılıçkını ve Melek Gökarslan, 30 yıl önceki heyecanı yeniden yaşadı.

Başkan Tarhan, ikinci bahara imza attıkları içerisinde karaağaç tohumu olan kalemi Burhan Kılıçkını’na, evlilik cüzdanlarını ise gelin Melek Gökarslan’a verdi.





"30 YIL SONRA YENİDEN BULUŞTUK"

30 yıl önce istemeden ayrılık diyerek yaşadıklarını ifade eden Burhan Kılıçkını, “Bir kere bile kalbini kırmadım. Hatta öpüşerek ayrılmak zorunda kaldık. Ama o günler geride kaldı. Kısmetimiz bugüneymiş 30 yıl sonra yeniden buluştuk ve evlendik. Herkesin bizden çok daha fazla mutlu olmasını diliyorum. Bu mutlu günümüze ortak olan tüm dostlarımıza, sevenlerimize ve Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Her ikisinin de başka evlilik yapmadığı bilgisini veren gelin Melek Gökarslan da, “Ben ayrıldıktan sonra hiç Burhan beyi görmedim. Ama hep haberini aldım. Ama Allah bugün yeniden bir araya gelmemize imkan sundu” diye konuştu.