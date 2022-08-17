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Haberler Sağlık Nezleye İyi Gelen Şeyler ve Doğal Çözümler: Nezleye İyi Gelen Meyveler, Çaylar ve Karışımlar
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Nezleye iyi gelen şeyler ve doğal çözümler: Nezleye iyi gelen meyveler, çaylar ve karışımlar

Nezle gündelik yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlık olduğundan herkes hızlı bir şekilde iyileşmek ister. Ancak nezle genelde kolay geçmez. Özellikle de kişinin bağışıklığı güçlü değilse nezle hem daha ağır geçer hem de hızlı iyileşmez. Genelde nezle olan kimseler yorgunluk, bitkinlik, burunda tıkanıklık, hapşırık, ateşin yükselmesi gibi durumlardan şikâyet etmektedir.

Nezleye İyi Gelen Şeyler ve Doğal Çözümler: Nezleye İyi Gelen Meyveler, Çaylar ve Karışımlar
Nezleye iyi gelen şeyler ve doğal çözümler
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Nezle hızlı mevsim değişikleri ve ortamda bulunan mikrop yüzünden hızlı yayılan bir hastalıktır. Örneğin aileden bir kişi nezle olduğundan aynı evde yaşayan herkes sırayla nezle olmaktadır. Çünkü hastalık hızlı bulaşmaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı toplumda genelde aynı kategoride değerlendirilse de birbirlerinden farklı olan özellikleri bulunmaktadır. Örneğin nezle burun ve genzi daha fazla etkileyen bir hastalıktır. Eğer nezleyi yataklara düşecek kadar ağır geçirmiyorsanız evde kolaylıkla yapılan bitkisel çözümlerle atlatabilirsiniz. Doğal yöntemler ile hastalığı attığınızda aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirmiş olursunuz. Çünkü mevsim geçişleri ve kalabalık ortamlar nezlenin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmaktadır. Kişinin çok fazla ilaç kullanması da iç organlarına zarar verdiğinden nezle gibi doğal yöntemlerle atlatılabilecek hastalıklarda gerekmedikçe ilaç kullanılmaması daha iyidir. Ancak tabi ki ağır seyreden ve geçmeyen nezle de doktora vakit kaybetmeden başvurmak da alınabilecek en doğru önlemdir. Bu içeriğimizde nezleye iyi gelen şeyler ve doğal çözümler: nezleye iyi gelen meyveler çaylar ve karışıklar hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte nezleye iyi gelen şeyler ile ilgili tüm merak edilenler…

Nezleye İyi Gelen Şeyler

Nezleye iyi gelen şeyler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

  • Bol limonlu naneli bitki çayı,
  • Ballı zencefilli ılık suyla yapılan karışım,
  • Bal ve tarçınla yapılan ılık süt,
  • Ilık bol limon ve ballı ıhlamur,
  • Multivitaminler, C vitamini ihtiva eden meyve ve sebzeler,
  • Boğazı yumuşatan pastil,
  • Limonlu tavuk suyu çorbasıyla bol su tüketimi.

Nezleye İyi Gelen Meyveler

Nezleye iyi gelen meyveler içeriğinde bol C vitamini ihtiva etmektedir. Bu meyveler arasında; kivi, çilek, ananas, mandalina, greyfurt, limon, kuşburnu bulunmaktadır. Nezle olan kişinin bol bol taze meyve yemesi çok faydalıdır. Hastalığın hızlı geçmesine yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemi de güçleneceği için bir daha hasta olmasını önler.

Nezleye İyi Gelen Çaylar

Nezle olan kişilerin bol su tüketiminin yanında ılık bitki çayları da tüketmesi çok faydalıdır. Özellikle nezleye iyi gelen çaylar vardır. Bunların arasında; adaçayı, ekinezya çayı, bol limon ve ballı ıhlamur, bol limonlu naneli bitki çayı, ballı limonlu zencefil çayı, limon çayı, greyfurt çayı, kuşburnu çayı bulunmaktadır. Ancak bu çayların demlenmiş ve ılık olarak tüketilmesi gerekmektedir. Her bitkinin farklı demlenme ve hazırlanma şekli vardır. Buna bağlı olarak yapılan çaylar nezle için daha faydalı olacaktır.

Nezleye İyi Gelen Karışımlar

Nezle ağır seyretmiyorsa, geçmeyen ateş yoksa evde yapılan çeşitli yöntemlerle atlatılabilen bir hastalıktır. Nezleye iyi gelen karışımlar bulunmaktadır. Bu karışımlar düzenli tüketildiğinde nezlenin olumsuz etkileri daha hızlı geçmektedir. Bu karışımların başında bal, limon ve karabiber gelmektedir. Bu üç karışımı birleştirdikten sonra kaşıkla da yiyebilirsiniz ılık suyla da karıştırabilirsiniz. Bir diğer karışım da bal, limon ve zencefildir. Bir önceki karışıma benzer şekilde bunu da ılık suyla tüketebilirsiniz. Bal, limon ve çörekotu karışımı da nezle için oldukça faydalıdır. Genel olarak bu karışımlar nezleye ayrı ayrı iyi gelen şeylerle yapılmaktadır. Örneğin zerdeçal, bal ve limon da nezle için faydalı olacaktır.

Nezle Doğal Tedavi Yolları

Evde yapılan kolay ve çeşitli yöntemlerle nezlenin evde atlatılması mümkündür. Nezle doğal tedavi yolları arasında ılık çorbalar, çeşitli bitki çayları, bol C vitamini ihtiva eden sebze ve meyveler ve bol su tüketimi bulunmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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