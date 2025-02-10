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        Haberler Spor Futbol NFL'de şampiyon Philadelphia Eagles! - Futbol Haberleri

        NFL'de şampiyon Philadelphia Eagles!

        Super Bowl'da Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs'i 40-22 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:00
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        Super Bowl LIX'te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. New Orleans Caesars Superdome'da oynanan mücadeleyi Eagles, 40-22'lik skorla kazandı.

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        Super Bowl LIX'te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. New Orleans Caesars Superdome'da oynanan mücadeleyi Eagles, 40-22'lik skorla kazandı.

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        Eagles QB'si Jalen Hurts 17'de 22 pas isabetiyle 221 yarda ve iki TD üretirken, 11 koşuda 72 yarda ve 1 TD üretti ve maçın MVP'si seçildi.

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        Philadelphia Eagles, bu şampiyonlukla birlikte modern NFL tarihinde 2017'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.

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