NFL'de şampiyon Philadelphia Eagles!
Super Bowl'da Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs'i 40-22 mağlup ederek şampiyon oldu.
Super Bowl LIX'te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. New Orleans Caesars Superdome'da oynanan mücadeleyi Eagles, 40-22'lik skorla kazandı.
Super Bowl LIX'te Philadelphia Eagles ile Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. New Orleans Caesars Superdome'da oynanan mücadeleyi Eagles, 40-22'lik skorla kazandı.
Eagles QB'si Jalen Hurts 17'de 22 pas isabetiyle 221 yarda ve iki TD üretirken, 11 koşuda 72 yarda ve 1 TD üretti ve maçın MVP'si seçildi.
Philadelphia Eagles, bu şampiyonlukla birlikte modern NFL tarihinde 2017'den sonra ikinci kez şampiyon oldu.