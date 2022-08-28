Mücadelede 37. dakikada oynanırken bu kez Guendouzi'nin asistinde Nuno Tavares golle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Mücadelede gol perdesi 10. dakikada açıldı: Jonathan Clauss'un pasında Alexis Sanchez, Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi. Konuk ekibin bu golünü iki yeni transfer hazırlarken Şilili yıldız Marsilya formasıyla ilk golünü kaydetti.

Alexis Sanchez 42'de bir kez daha sahne alırken ilk yarının ve maçın da sonucunu söyledi: 3-0.

Sezona taraftarın yoğun protestosuyla giren ve Cengiz Ünder ile Dimitri Payet gibi oyuncularla arasının açık olduğu haberleştirilen Igor Tudor'un Marsilya'sı üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Nice ise haftayı 2 puanla tamamladı.