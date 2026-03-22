Nice: 0 - PSG: 4 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında PSG, deplasmanda Nice'i 4-0 mağlup etti. 42'de Nuno Mendes'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan PSG, 2. yarıda Desire Doue, Dro Fernandez ve Warren Zeire Emery'nin golleriyle farklı kazandı. Bu sonuçla beraber lider PSG puanını 60'a çıkarırken, 61. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Nice ise 27 puanda kaldı.
Giriş: 22.03.2026 - 01:09
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında PSG, Nice ile deplasmanda karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla PSG oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 42'de penaltıdan Nuno Mendes, 49'da Desire Doue, 81'de Dro Fernandes ve 85. dakikada Warren Zeire Emery attı.
Ev sahibinde forma giyen Youssouf Ndayishimiye, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider PSG, puanını 60'a yükseltti. Nice ise 27 puanla 15. sırada kaldı.
