        Nicki Minaj'dan Donald Trump'a: Bir numaralı hayranıyım

        Nicki Minaj'dan Donald Trump'a: Bir numaralı hayranıyım

        Donald Trump'a desteğini gösteren Nicki Minaj; "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek" sözleriyle ABD başkanını güldürdü

        Giriş: 29.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:43
        "Bir numaralı hayranıyım"
        Şarkıcı Nicki Minaj, daha önce desteğini açıkladığı ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha destek verdi. 43 yaşındaki rapçi, dün Washington'da düzenlenen 'Trump Hesabı Zirvesi'ne katıldı. Trump'ın, 2025 - 2028 arasında doğan her Amerikan vatandaşı çocuk için 1000 dolarlık federal destekle açılacak 'Trump Hesabı' girişimini tanıttığı toplantıda, Nicki Minaj da konuşma yaptı.

        Nicki Minaj, zirvedeki konuşmasında, Donald Trump'ı, ABD doğumlu bebekler için yatırım hesaplarının başlatılması nedeniyle övdü, hayranlarının Trump hesaplarına, 150 bin ila 300 bin dolar arasında katkıda bulunacağına da söz verdi.

        Nicki Minaj'ın; "Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek" sözlerini Donald Trump, yüzünde memnuniyet ifadesiyle dinledi.

        "Nefret veya insanların söyledikleri şey beni hiç etkilemiyor. Aksine, onu daha çok desteklemem için beni motive ediyor. Hepimizi onu daha çok desteklemeye motive edecek" diyen şarkıcı; "Onun zorbalığa maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Arkasında büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor. Amin" diye sözlerini bitirdi.

        Nicki Minaj ile Donald Trump, toplantıda el ele poz verdi. Trump'ın eline yapılan yakın çekimde, elinin morarmış olduğu fark edildi. Trump'ın sık sık gündeme gelen elindeki morluklar hakkında Beyaz Saray, morluğun sık el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı olduğunu açıklamıştı.

