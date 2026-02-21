Canlı
        Haberler Magazin Nicolai Tangen'den Masumiyet Müzesi'ne övgü - Magazin haberleri

        Nicolai Tangen'den Masumiyet Müzesi'ne övgü

        1.5 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, Orhan Pamuk imzalı 'Masumiyet Müzesi'nin dizi uyarlaması için övgü dolu bir paylaşımda bulundu. yaptı. Tangen; "Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş" sözleriyle yapımı takdir etti

        21.02.2026 - 22:19
        Masumiyet Müzesi'ne övgü
        Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan 'Masumiyet Müzesi'nin Netflix tarafından hayata geçirilen, başrollerini; Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı dizi için Norveç'ten övgü yorumu geldi.

        Diziye dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan 1.5 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, övgü dolu bir paylaşımda bulundu.

        Nicolai Tangen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hem romana hem de dizi uyarlamasına hayranlığını dile getirdi. Tangen paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş. Masumiyet Müzesi: 'Hayatımın en mutlu anıydı ama bunu bilmiyordum' cümlesiyle başlayan bir kitap. Güzel, yavaş ve romantik. Tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. İyi seyirler."

        Fotoğraflar: AP, Instagram

