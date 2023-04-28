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Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım

Nicolas Cage, bir dönem maddi açıdan zorluk çektiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce toparlamayı başardığı maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf eden oyuncu, "Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım" dedi

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  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Nicolas Cage, son yıllarda boğazına kadar gömüldüğü borç batağı nedeniyle gündeme geliyordu. Kısa süre önce durumunu toparlayan sinema dünyasında hatırı sayılır bir kariyer yapan 59 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programda zorluk çektiği o "karanlık dönemi" samimiyetle anlattı.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, 1990'larda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Hatta Cage, 1996'da 'Leaving Las Vegas' adlı filmle bir de Oscar ödülü kazandı. Ama sonra borç batağına girdi ve bundan kurtulmak için, birbirinden tuhaf hatta kendi deyimiyle "berbat" filmlerde kamera karşısına geçti.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Son olarak rol aldığı 'Renfield' adlı filmde oynayan Nicolas Cage, "çalışmanın kendisi için bir kurtarıcı" olduğunu ifade etti. Cage, maddi problemlerine "aşırı emlak yatırımlarının" neden olduğunu itiraf etti.

    Nicolas Cage'e programda İngiltere ve Almanya'da satın aldığı şatoları, New Orleans'taki malikanesi ve özel adası soruldu. Cage, borç batağına saplanmasının nedenini işte bu abartılı emlak yatırımlarına bağladı.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "EMLAK PİYASASINDAN ÇIKAMADIM"

    Nicolas Cage, bu durumu şöyle değerlendirdi: Bunun nedeni, 80 dolar ödeyerek ahtapot yemem değildi. Yaptığım, aşırıya kaçan emlak yatırımlarıydı. Emlak piyasası çöktü ve ben zamanında o piyasadan çıkamadım. Borcumun hepsini ödedim.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "HİÇBİR ZAMAN İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM"

    Nicolas Cage, o süreçte hiçbir zaman iflas başvurusunda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

    Nicolas Cage'in bu borçlardan kurtulmak için, iflas başvurusunda bulunmak yerine tercih ettiği yol farklı oldu. Cage'in anlattığına göre Las Vegas'a taşındı ve hiç durmadan filmlerde rol almaya başladı. Yılda üç ya da dört filmde oynadı ve bu şekilde yavaş yavaş borçlarından kurtuldu.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    "ÇALIŞMAK BENİM KURTARICI MELEĞİMDİ"

    Nicolas Cage, deyim yerindeyse nefes almadan çalıştığı o süreci "karanlık zamanlar" diyerek tanımladı. Oyuncu daha sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Çalışmak, benim kurtarıcı meleğimdi.

    Nicolas Cage, borçlarını tamamen ödemek uğruna, sadece bir maaş çeki için prestiji olmayan rollerde kamera karşısına geçtiğini itiraf etti. Cage, o önemde oynadığı bazı filmleri "berbat" diye nitelendirdi.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    AMCASI ÜNLÜ YÖNETMEN, ESİN KAYNAĞI İSE JAMES DEAN

    Gerçek adıyla Nicolas Kim Coppola, 1964'te dünyaya geldi. Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, onun, kendi izinden ilerleyen kızı Sofia Coppola, ailesinin sinemayla ilgilenen üyelerinden bazıları. Babası August Coppola bir edebiyat profesörü, annesi Joy Vogelsang ile dansçı ve koreograftı. Cage'in babası İtalyan, annesi ise Alman ve Polonya kökenli.

    Nicolas Cage'e oyuncu olma arzusu veren James Dean. Oyuncu, henüz 24 yaşındayken kendi kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etmişti.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    UCLA School of Theater, Film and Television'a devam eden Nicolas Cage, bir röportajında oyunculuğa yönelmesinin nedenini "James Dean olmak istiyordum" diyerek açıklamıştı. Buna esin kaynağı olan ise genç yaşta hayata veda eden Dean'ın rol aldığı 'Asi Gençlik ve Cennetin Doğusu' adlı filmler olmuş.

    Nicolas Cage, 15 yaşına geldiğinde amcası Francis Ford Coppola'yı, kendisine bir oyunculuk denemesi yapması için ikna etmeye çalıştı. Hatta onun birkaç filminde küçük roller üstlendi.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

    Nicolas Cage, ünlü ailelerden gelen birçok kişinin yaptığı gibi belki de kendisine birçok kapıyı kolayca açacak olan Coppola soyadını bir kenara bıraktı. Onun yerine meslek hayatında Cage soyadını kullanmaya karar verdi. Bu konudaki esin kaynakları ise bir çizgi roman kahramanı olan 'Luke Cage' ve ünlü besteci John Cage.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    Nicolas Cage, 1981'de 'The Best of Times' adlı diziyle, ciddi anlamda oyunculuk kariyerine başladı. Bir yıl sonra da 'Fast Times at Ridgemont High' adlı yapım için kamera karşısına geçti. İlk başrolünü 1983'te 'Valley Girl' ile yaptı. Bunun ardından 'The Cotton Club', 'Birdy', 'Raising Arizona', "Corelli'nin Mandolini", 'Melekler Şehri' gibi yapımlar geldi.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    EN ÇOK EVLENEN ÜNLÜLERDEN BİRİ

    Nicolas Cage, aynı zamanda gösteri dünyasının en çok evlenen ünlülerinden biri. İlk evliliğini, 1995 ile 2001 arasında Patricia Arquette ile yaptı. 2002 ve 2004 arasında, kısa süre önce hayata veda eden Lisa Marie Presley ile hayatını birleştirdi. 2004 ile 2016 arasında da Alice Kim ile evli kaldı.
  • Nicolas Cage: Borçtan kurtulmak için berbat filmlerde oynadım - Magazin haberleri

    2019'da Erika Koike ile evlendi aynı yıl boşandı. Son olarak 2021'de Riko Shibata ile evlendi. Cage'in Christina Fulton ile ilişkisinden 32 yaşında Weston, Alice Kim ile evliliğinden 17 yaşında Kal El, son eşi Shibata'dan da geçen yıl dünyaya gelen August Francesca adında üç tane çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, Reuters

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