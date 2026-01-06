Nicolas Maduro'nun yakalanma anında giydiği eşofman yok sattı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Donald Trump yönetimindeki ABD askerleri tarafından kaçırılmasının ardından bir moda akımının başlayacağını kimse düşünemezdi. Ancak Maduro'nun dünyayla paylaşılan, gözleri bağlı, elleri kelepçeli ilk fotoğrafındaki eşofmanı, yok satan bir ürün haline geldi.

Donald Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da Maduro'nun New York'a götürüldükten sonra fotoğrafını paylaşmasının ardından, 140 dolarlık eşofman takımı saatler içinde satıldı.

Nicolas Maduro'nun bu eşofmanla fotoğrafı, internette adeta bir moda lansmanına dönüştü, kısa sürede pek çok esprili paylaşıma konu oldu. Bazıları, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılıp tutuklanması görüntülerinin, markanın özel olarak yaptığı reklamı olduğu şeklinde alaycı yorumlar yaptı.

Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli tüfekler ile tahrip edici cihazları içeren iki silah suçuyla itham edildi. Dün akşam Türkiye saatiyle 20.00'de mahkemeye çıkarılan çift, suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşma tarihi 17 Mart olarak belirlendi.