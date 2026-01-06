Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicolas Maduro'nun yakalanma anında giydiği eşofman yok sattı

        Nicolas Maduro'nun yakalanma anında giydiği eşofman yok sattı

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD askerleri tarafından kaçırılmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ilk fotoğrafında görülen eşofmanı yok sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'nun eşofmanı yok sattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Donald Trump yönetimindeki ABD askerleri tarafından kaçırılmasının ardından bir moda akımının başlayacağını kimse düşünemezdi. Ancak Maduro'nun dünyayla paylaşılan, gözleri bağlı, elleri kelepçeli ilk fotoğrafındaki eşofmanı, yok satan bir ürün haline geldi.

        Donald Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da Maduro'nun New York'a götürüldükten sonra fotoğrafını paylaşmasının ardından, 140 dolarlık eşofman takımı saatler içinde satıldı.

        REKLAM

        Nicolas Maduro'nun bu eşofmanla fotoğrafı, internette adeta bir moda lansmanına dönüştü, kısa sürede pek çok esprili paylaşıma konu oldu. Bazıları, Maduro'nun ABD tarafından kaçırılıp tutuklanması görüntülerinin, markanın özel olarak yaptığı reklamı olduğu şeklinde alaycı yorumlar yaptı.

        Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli tüfekler ile tahrip edici cihazları içeren iki silah suçuyla itham edildi. Dün akşam Türkiye saatiyle 20.00'de mahkemeye çıkarılan çift, suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşma tarihi 17 Mart olarak belirlendi.

        Maduro ve eşi, New York'taki mahkemeye helikopterle götürüldü
        Maduro ve eşi, New York'taki mahkemeye helikopterle götürüldü
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 04 Ocak 2026 (Diz, Boyun Ve Sırt Ağrıları: Nasıl Gelişir?)

        Diz rahatsızlıkları nasıl gelişiyor? Boyun ve sırt bölgesinde sık görülen ağrıların nedenleri ne? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. Serkan İltar ve Doç. Dr. Selin Özen konuk oluyor.  

        #Nicolas Maduro
        #Venezuela
        #eşofman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Trump yönetimi, Venezuela petrolü için harekete geçti
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Demokrat senatörden Trump'a tepki: Felaketler katlanarak artabilir
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Trump: Venezuela ile savaşta değiliz
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Bariyere ok gibi saplandı! Kahreden kaza kamerada!
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Nvidia’dan CES 2026’da yapay zeka atağı
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Dövmesini sildirecekti kâbusu yaşadı!
        Sosyal yardımlar zamlandı
        Sosyal yardımlar zamlandı
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Lodos ve sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Çikolata gerçekten modumuzu değiştirir mi?
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"