Nicole Kidman'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Meryl Streep tarafından Nicole Kidman'a takdim edildi.

Keith Urban, Sunday Rose Kidman-Urban, Faith Margaret Kidman-Urban, Sybella Hawley ve Nicole Kidman

Avustralyalı film yıldızına şarkıcı eşi Keith Urban, çocukları ve yeğeni eşlik etti.

Ödül gecesine çok sayıda Hollywood oyuncusu da katıldı. AFI tarafından 'Amerikan sinemasının en büyük onuru' şeklinde nitelenen Yaşam Boyu Başarı Ödülü, daha önce Streep, Julie Andrews, Denzel Washington, Robert De Niro, Martin Scorsese ve Steven Spielberg gibi ünlü oyuncu ve yönetmenlere verildi.

Nicole Kidman, 2003'te "Saatler" (The Hours) filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar almıştı.