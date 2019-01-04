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Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?

04.01.2019 - 09:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

51 yaşındaki Nicole Kidman, duru güzelliği ile sürekli kendisinde bahsettiren ünlülerden biri... Ancak Kidman, birkaç yıl önce estetiğin ucunu kaçırmış, 'doğallığını yitirdi' yorumlarına maruz kalmıştı. Uzmanlar, estetiğin belirli trendleri olduğunu söylüyor, eskiden belirgin olan işlemlerin yerine doğallığa bıraktığı ifade ediliyor. Bu da 51 yaşındaki Kidman'ın daha genç görünmesinin sırrını açıklıyor

  • 1 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    51 yaşındaki Oscarlı oyuncu Nicole Kidman, duru güzelliği ile sürekli kendisinde bahsettiren ünlülerden biri...

  • 2 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Ancak bir dönem estetik operasyonların ucunu kaçırınca ifadesi tamamen değişen Kidman, doğal görüntüsüne tekrar kavuşabilmek için çok uğraşmıştı. 

  • 3 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Kidman, son dönemlerdeki görüntüsüyle tekrar doğallığı elde etmiş görünüyor. Peki, 51 yaşındaki Avustralyalı yıldızın güzelliğinin ve yaşından çok daha genç görünmesinin sırrı ne? 

  • 4 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Uzmanlar, bu genç görünümün ardında yatan şeyin, estetik trendlerin, yerini belirginlikten doğallığa bırakmasıyla elde edildiğini söylüyor. 

  • 5 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Güzelliğin de moda gibi olduğunu söyleyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Kemal Ataönder, "Estetik, her geçen yıl algısı değişen ve trendlerin değiştiği bir alan. Özellikle 2000'li yılların başından bu yana farklı güzellik karakterleri ön plana çıkıyor.

  • 6 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Eskiden abartılı, vamp ve çok agresif görüntüler ön plandayken, şimdilerde ise çok daha doğal ve masum yüz hatları moda haline geldi" açıklamasında bulundu. 

  • 7 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Dr. Ataönder, sözlerini şöyle sürdürdü: "2000'li yılların başında özellikle Hollywood oyuncularında gördüğümüz çok daha çıkık yanaklar ve çeneler, çok belirgin göz hatları ve keskin saç modelleri gibi güzellik algıları tamamen değişmiş durumda. Sanatçılarda da gördüğümüz çok daha doğal görüntülerin ön plana çıkmış olması... 

  • 8 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Estetikte aşırı uygulamalar, devamında çok daha kötü görüntülere sebep olabiliyor ne yazık ki... Son yıllarda dünyada estetik cerrahide özellikle de yüz germe ve buna benzer uygulamaların gittikçe azaldığını ve daha doğal, dolgu, mezoterapi gibi uygulamaların arttığını görüyoruz.

  • 9 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    O yüzden Nicole Kidman örneğinde olduğu gibi, Kidman'ın bundan 20 sene önce 2000'li yılların başındaki görüntüsüyle şu anki görüntüsü arasında çok ciddi bir fark var. 

  • 10 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    O zamanlar yaptırdığı işlemler çok daha belirgin ve göze çarpıyorken, şu an ise eski görüntüsüne daha yakın. Çok daha masum ve doğal bir görüntüye yaklaşmak istendiğini görüyoruz.

  • 11 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Son dönemlerde Instagram'da tüm sanatçıların makyajsız ve doğal fotoğraflarını paylaştıklarını görüyoruz. Aslında bunun tek bir amacı var; 'Ben doğal güzelim' demek. O nedenle uygulamalarda doğal, kendini ele vermeyen, kişinin kendi yüzüne uygun uygulamaları, masumiyet estetiğini tercih etmemiz gerekiyor.

  • 12 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Masumiyet estetiğinde kişinin kendi yüz hatlarına uygun, hiçkimsenin anlayamayacağı bazı estetik uygulamalar yapılır.

  • 13 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Bunda çene konturunu düzeltme, yanak ve elmacık kemiği hattını düzeltme, oradaki hacim kayıplarını yerine koyma, botoksla mimik koruyucu uygulamalar yapmak gibi birçok seçenek var. 

  • 14 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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    Son zamanlarda baby botoks, oyuncu botoksu gibi isimlendirmeler yapılan botoks uygulamalarında da aslında mimiklerin korunduğu botoks uygulamalarının ön plana çıktığını görüyoruz." 

  • 15 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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  • 16 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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  • 17 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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  • 18 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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  • 19 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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  • 20 Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?
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