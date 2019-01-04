Nicole Kidman'ın genç görünümünün ardında ne yatıyor?

51 yaşındaki Nicole Kidman, duru güzelliği ile sürekli kendisinde bahsettiren ünlülerden biri... Ancak Kidman, birkaç yıl önce estetiğin ucunu kaçırmış, 'doğallığını yitirdi' yorumlarına maruz kalmıştı. Uzmanlar, estetiğin belirli trendleri olduğunu söylüyor, eskiden belirgin olan işlemlerin yerine doğallığa bıraktığı ifade ediliyor. Bu da 51 yaşındaki Kidman'ın daha genç görünmesinin sırrını açıklıyor