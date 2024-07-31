Nicole Kidman, Natalie Portman ve Serena Williams Paris Olimpiyatları'nda
Nicole Kidman, Natalie Portman ve Serena Williams, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar finalinde Simone Biles ve ABD'nin artistik cimnastik takımına tezahüratlarıyla destek verdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dün akşam gözler artistik cimnastik kadınlar finalindeydi. Takım kategorisinde ABD, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı. Dört farklı alette serilerini sunan ülkelerden ABD, altın madalyaya ulaşırken, İtalya ikincilik, Brezilya da üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Artistik cimnastik sevenler, en çok ünlü cimnastikçi Simone Biles'ı merakla bekledi. Biles'ın başarılı gösterileri, büyük tezahüratlarla karşılık buldu.
Ünlü isimler de hem cimnastikçi Simone Biles'a hem de takımlarına seyirci desteği verdi.
Şampiyon tenisçi Serena Williams, 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar artistik cimnastik finallerini 6 yaşındaki kızı Alexis Olympia ile birlikte seyretti.
Hem Avustralya hem de ABD vatandaşı olan oyuncu Nicole Kidman, Olimpiyat finallerini müzisyen eşi Keith Urban, 16 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 13 yaşındaki kızı Faith ile birlikte takip etti.
Ünlü oyuncu Natalie Portman da 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD'nin artistik cimnastik takımını desteklemek için tribündeydi.
Natalie Portman, Paris'teki Bercy Arena'ya girerken böyle görüntülendi.