Nicole Kidman ödül alırken sahnede hüngür hüngür ağladı

Bu yılın başlarında annesini kaybeden ünlü oyuncu, "Her iki ebeveynimi de kaybettim. Bu yüzden 'Bu farklı' dediğim bir yerdeyim. Ama bana ilerlemeye devam etmek için direnç, sevgi ve güç verdiler" diye konuştu.

"Hâlâ annem için yas tutuyorum. Bu yüzden bu ödülü ona adamak istiyorum, çünkü Venedik Film Festivali'nde bunu yapamadım" diyen 57 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eylül ayında Venedik Film Festivali'nde kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kendi alamamıştı.