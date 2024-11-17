Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Niğde çikolatası nedir, hangi malzemeler kullanılıyor? Niğde çikolatası özelliği ne, içinde ne var?

        Dubai rüzgarı sonrası yeni lezzet: Niğde çikolatası hakkında merak edilenler...

        Dubai çikolatasının popülerliği sürerken, Niğde'den bu lezzet furyasına güçlü bir rakip geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, tamamen yöresel ürünler kullanılarak üretilen çikolata, kısa sürede ilgi odağı oldu. "Niğde çikolatası nedir?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında trend olurken, bu özel lezzetin malzemeleri ve nerede satıldığı merak ediliyor. Peki, bu yeni lezzet hangi ürünlerden yapılıyor ve nerede bulunuyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde çikolatası nedir, içinde neler var?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde çikolata dünyasında esen Dubai çikolatası rüzgarına, Niğde’den yerel bir tat meydan okuyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yöresel ürünlerle hazırlanan Niğde çikolatası, hem tat hem de içerik açısından dikkat çekiyor. Google’da trendler arasına giren bu özel çikolata, çikolata severlerin yeni favorisi olmaya aday. Yerel tatlarla birleşen çikolata, geleneksel ve modern mutfağı bir araya getiriyor. Peki, Niğde çikolatası nedir ve içinde neler var? İşte Niğde çikolatası hakkında merak edilenler...

        NİĞDE ÇİKOLATASI NEDİR?

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yöresel ürünler kullanılarak çikolata üretildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, öğrencilerle beraber yöresel ürünleri kullanarak çikolata yaptı. Ölmez, Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çikolatayı hazırlarken kentin gastronomi ürünlerini kullandığını söyledi.

        NİĞDE ÇİKOLATASI MALZEMELERİ NELER, İÇİNDE NELER VAR?

        Çikolata içerisinde elma, ceviz, badem, kayısı gibi ürünlerin olduğunu vurgulayan Ölmez, "Malzemeler arasında en çok kullandığımız ürün kentin misket elması. Bu malzemeleri kullanmamızın nedeni yerel ürünlerimizin tadının daha baskın olması. Maliyeti de diğer çikolatalara göre düşük. Bu çikolatamız herkes tarafından uygulanabilir ve sürdürülebilir. Protein açısından yüksek, kalori açısından düşük bir çikolata. Henüz çikolatamıza bir isim vermedik ama isim ve tescil çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler