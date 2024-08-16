Niğde'de gençler ücretsiz yurt dışı imkânı

Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGED-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Harmanşah, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklama, 2011 yılından beri hazırladıkları projelerle gençlerin, toplum yararı gözeten projelerde gönüllü çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Projelerle, gençlerin beceri ve yeterliklerini artırmayı, kuruluşların toplumsal dayanışma faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Harmanşah, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

Harmanşah, dernek olarak Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından "Avrupa Dayanışma Programı" ile yetkilendirildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençleri hazırladıkları projeler kapsamında yurt dışına gönüllü olarak ücretsiz gönderiyor ve yurt dışından da yabancı gençleri ülkemize ve şehrimize getiriyoruz. Niğde'den şu anda İspanya'da ve Portekiz'de 4 olmak üzere 8 gencimiz yurt dışında.

YURT DIŞINDAN GELEN GÖNÜLLÜLER

Ayrıca önümüzdeki aylarda yine 15 gencimizi proje kapsamında yurt dışına göndereceğiz. Ayrıca bunun tersi olarak da yurt dışından gelen gönüllülerimiz var. Derneğimizde halen Fransa'dan gelen gönüllümüz var, gönüllülerimizle çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan birisi İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dil kurslarımızdır."