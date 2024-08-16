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        Haberler Gündem Güncel Niğde'de gençler ücretsiz yurt dışı imkânı | Son dakika haberleri

        Niğde'de gençler ücretsiz yurt dışına gidiyor

        Niğde'de Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlere gönüllülük, staj ve iş ile kendi projelerini yürütme imkanı sunuluyor. Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGED-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Harmanşah, "Gençleri hazırladıkları projeler kapsamında yurt dışına gönüllü olarak ücretsiz gönderiyor ve yurt dışından da yabancı gençleri ülkemize ve şehrimize getiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:32
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        Niğde'de gençler ücretsiz yurt dışı imkânı
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        Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGED-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Harmanşah, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklama, 2011 yılından beri hazırladıkları projelerle gençlerin, toplum yararı gözeten projelerde gönüllü çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

        PROJELERİN AMACI

        Projelerle, gençlerin beceri ve yeterliklerini artırmayı, kuruluşların toplumsal dayanışma faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi, sosyal ihtiyaçlara cevap vermeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Harmanşah, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

        AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

        Harmanşah, dernek olarak Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından "Avrupa Dayanışma Programı" ile yetkilendirildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gençleri hazırladıkları projeler kapsamında yurt dışına gönüllü olarak ücretsiz gönderiyor ve yurt dışından da yabancı gençleri ülkemize ve şehrimize getiriyoruz. Niğde'den şu anda İspanya'da ve Portekiz'de 4 olmak üzere 8 gencimiz yurt dışında.

        YURT DIŞINDAN GELEN GÖNÜLLÜLER

        Ayrıca önümüzdeki aylarda yine 15 gencimizi proje kapsamında yurt dışına göndereceğiz. Ayrıca bunun tersi olarak da yurt dışından gelen gönüllülerimiz var. Derneğimizde halen Fransa'dan gelen gönüllümüz var, gönüllülerimizle çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan birisi İspanyolca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dil kurslarımızdır."

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        #Niğde
        #avrupa dayanışma programı
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