Niğde'de korkunç kaza! 2 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınlarında, S.S. yönetimindeki 33 EGN 39 plakalı otomobil, Niğde yol ayrımında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.