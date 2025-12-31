Niğde'de yakınlarının haber alamadığı evli çift evinde ölü bulundu

Niğde'de yakınlarının haber alamadığı Necati Şahiner (75) ile eşi Emine Şahiner (65), evlerinde ölü bulundu.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

DHA'nın haberine göre olay; Niğde'de meydana geldi. Kale Mahallesi'nde oturan Necati Şahiner ile eşi Emine Şahiner'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Cansız bedenler otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOBA GAZINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.