        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı evli çift evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı evli çift evinde ölü bulundu

        Bir süredir Niğde'de yaşayan Necati Şahiner ile Emine Şahiner çiftinden haber alınamıyordu. İhbar üzerine eve giren ekipler çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 15:45 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:45
        Evli çift evinde ölü bulundu
        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı Necati Şahiner (75) ile eşi Emine Şahiner (65), evlerinde ölü bulundu.

        BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

        DHA'nın haberine göre olay; Niğde'de meydana geldi. Kale Mahallesi'nde oturan Necati Şahiner ile eşi Emine Şahiner'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

        İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Cansız bedenler otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SOBA GAZINDAN ŞÜPHE EDİLİYOR

        Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

