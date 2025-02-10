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        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada

        NİĞDE'de 1 tonluk boğa, ahıra giren sahibine saldırdıktan sonra yardıma koşan kardeşini de hafif yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:25
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        Boğanın 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
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        NİĞDE'de 1 tonluk boğa, ahıra giren sahibine saldırdıktan sonra yardıma koşan kardeşini de hafif yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 5 Şubat'ta merkeze bağlı Alay beldesinde meydana geldi. Hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen kişi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı. Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu. Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı. Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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