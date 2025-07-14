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        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını kabrine ulaştırdı

        ŞEHİT Halis Özdemir için Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turuna katılan sporcular 750 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek Niğde'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:35
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        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını kabrine ulaştırdı
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        ŞEHİT Halis Özdemir için Arnavutköy Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turuna katılan sporcular 750 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek Niğde’ye geldi. Bisiklet sporcuları, İstanbul’dan getirdikleri şehit toprağını, şehit Halisdimir’in kabrine ulaştırdı.

        9'uncu Ulusal Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan verilen start ile başladı. Sporcular, Hadımköy Şehitliği’nden aldıkları şehit toprağını, Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde’ye ulaştırmak için yola çıktı. Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahlarını takip ederek 750 kilometrelik zorlu parkuru pedal çevirerek tamamlayan bisiklet sporcuları, Ömer Halisdemir’in Niğde Bor ilçesindeki kabrine ulaştı. Sporcular burada şehit toprağı, dualarla Özdemir’in kabrine döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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