Niğde Valisi Çelik, Osmanlı'nın hayata geçirilemeyen ilk demir yolu projesini kaleme aldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu projesi Samandağ Basra Demiryolu Projesi'ni kaleme aldığı kitabını tamamladı.

Çelik, kitabıyla ilgili makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu yerlerin tarihine çok önem verdiğini, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamken de bölgenin tarihiyle ilgilendiğini söyledi.

Çelik, İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçisinin görevlendirmesiyle 1830 yılında Samandağ'a gelen İngiliz General Chesney'in kitabına ulaştığını belirterek, özellikle 1830'da İngiltere'nin en büyük sömürgesi Hindistan ile rahat irtibat sağlamak için çalışma yaptığını anlattı.

Chesney'in Süveyş Kanalı ve Fırat Vadisi Demiryolu gibi projeleri incelediğini aktaran Çelik, şunları kaydetti: "Chesney, Samandağ'dan Şanlıurfa Birecik'e yapılacak bir demir yolu hattı, Urfa Birecik'ten de Fırat Nehri kullanılarak Basra'ya kadar nehir üzerinde gemilerle taşımacılık yapılıp oradan Hindistan'a ulaşımının en rahat yol olduğunu değerlendiriyor. Bu çerçevede de hazırladığı projesini dönemin İngiltere Kralı'na sunuyor. Daha sonra 33 kişiden oluşan Avam Kamarası'ndaki milletvekillerinin de katılımıyla bir komisyon oluşturuluyor. Yaklaşık 600 sayfalık rapor hazırlanıyor ve Chesney'in başında olduğu 80 kişilik ekip görevlendiriliyor. Bu ekip 1835-1838 yıllarında sahada ikinci bir çalışma yapıyor. Bu dönemde de ilk demir yolu İngiltere'de 1825'te yapılıyor. Çok erken bir dönemde Osmanlı toprakları bir demir yolu projesiyle tanışıyor."

Çelik, Chesney'in projenin yapılabilir olduğunu İngiltere Kralı'na ve Osmanlı Sultanı'na sunduğunu dile getirerek, "Konuyla ilgili Osmanlı arşivlerini de inceledim. Arşivlerde bu projeyle ilgili 180 sayfalık belge buldum, onların da çevirisini yaptım. 1857 yılında Osmanlı'nın bu işi bir İngiliz firmasına ihale ettiğini tespit ettim. Firma bu projeyi yapacak fon bulamadığı için ek süre istiyor. Osmanlı Devleti o ek süreyi veriyor. Sonra firma yine yapamayınca bu sefer sözleşmeyi feshediyor. Osmanlı İmparatorluğu bu sefer ihaleyi Fransız bir firmaya veriyor. Onlar da yine aynı şekilde fon sıkıntısından dolayı yapamıyor." ifadelerini kullandı.