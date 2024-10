Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Uluslararası Tarım Gıda Çevre ve Biyoloji Kongresi"ne katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kastamonu'da düzenlenen "Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi"ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgesel ve ulusal sorunlara bilimsel çözümler geliştirmek amacıyla Uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Kongre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Turkish Journal of Agriculture - Food, Science and Technology (TURJAF) Dergisi, Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ve koordinasyonuyla yapıldı.