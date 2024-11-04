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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan organ bağışı çağrısı

        Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Organ Bağış Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:42
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        Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan organ bağışı çağrısı
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        Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Organ Bağış Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İnan, mesajında, organ bağışı sayesinde hastaların hayat kalitesinin arttığını ve bu sayede birçok kişinin hayata tutunabildiğini bildirdi.

        Her bağışın yeni bir hayat anlamına geldiğini vurgulayan İnan, 2013 yılından bu yana Niğde'de 2 bin 600 kişinin organ bağışında bulunduğunu aktardı.

        Ülkede nakil cerrahisinin artması ve yeni tedavi işlemlerinin uygulanması nedeniyle eskiden kullanılan "Doku ve Organ Bağış Belgesi"nin güncellenerek "Organ ve Doku Bağış Kartı" hazırlandığını belirten İnan, şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığı tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı 'Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TDIS)' oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına hayat vermek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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