Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de geri dönüşüm fabrikasının stok alanında çıkan yangın söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 36. Cadde'de bulunan geri dönüşüm fabrikasının stok alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, işletme sahibine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kısa süre içerisinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekibimiz olaya müdahale etti. Yangın fabrikanın içerisinde değil, stok alanında çıktı, Bor'dan ve merkezden gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ettiler. Yangın tamamen söndürülmüş durumda. Stok alanındaki malzemeleri açık alana taşıyacağız. Rabbim ilimizi, ilçemizi her türlü afet ve yangınlardan korusun." diye konuştu.