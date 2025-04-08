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        Niğde'de ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş eğitimi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş eğitimi programı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:10
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        Niğde'de ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş eğitimi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen ebelik normal doğum bilgi ve beceri artırma ile afete hazır olunuş eğitimi programı devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğum hizmetlerinin niteliğini artırmak, ebelerin bilgi ve becerilerini güncellemek ve afet durumlarında etkin müdahale kapasitelerini güçlendirmek için eğitim veriliyor.

        Uygulamalı eğitimlerle desteklenen programda, katılımcıların mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

        Hastanede dün başlayan programını ilk etabı 11 Nisan'a kadar devam edecek.

        Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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