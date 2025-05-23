Niğde'de " Şeydeki Şey " oyunu sahnelenecek

–Niğde'de "Şeydeki Şey" adlı komedi oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahne dünyasının önemli isimlerinden Koray Karaca, sahnede tek kişilik gösteri sunarak, izleyicilere sahne sanatlarıyla ilgili deneyim sunacak.

Karaca, Şeydeki Şey adlı gösterisinde, farklı karakterlere bürünerek birden fazla rolü üstlenecek ve her bir karakterle sahnede izleyicileri güldürecek.

Tek kişilik komedi gösterisi, bugün saat 20.00'de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

Etkinlik için biletler, https://kulturonline.nigde.bel.tr/ internet adresi üzerinden 150 lira, öğrenciler için ise 100 liradan satışa sunuldu.