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        Niğde'de " Şeydeki Şey " oyunu sahnelenecek

        –Niğde'de "Şeydeki Şey" adlı komedi oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:58
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        Niğde'de " Şeydeki Şey " oyunu sahnelenecek
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        –Niğde'de "Şeydeki Şey" adlı komedi oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahne dünyasının önemli isimlerinden Koray Karaca, sahnede tek kişilik gösteri sunarak, izleyicilere sahne sanatlarıyla ilgili deneyim sunacak.

        Karaca, Şeydeki Şey adlı gösterisinde, farklı karakterlere bürünerek birden fazla rolü üstlenecek ve her bir karakterle sahnede izleyicileri güldürecek.

        Tek kişilik komedi gösterisi, bugün saat 20.00'de Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacak.

        Etkinlik için biletler, https://kulturonline.nigde.bel.tr/ internet adresi üzerinden 150 lira, öğrenciler için ise 100 liradan satışa sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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