Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 59 sentetik ecza maddesi ile 1 cam aparat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        Niğde'de " Şeydeki Şey " oyunu sahnelenecek
        Niğde'de " Şeydeki Şey " oyunu sahnelenecek
        Niğde'de 175 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 175 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de obsidyen sergisi ziyarete açıldı
        Niğde'de obsidyen sergisi ziyarete açıldı
        Niğde'de "Kökümüz Bir Türk'üz Festivali" düzenlenecek
        Niğde'de "Kökümüz Bir Türk'üz Festivali" düzenlenecek
        Niğde'de 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Niğde'de 406 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Niğde'de vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
        Niğde'de vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi