Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 59 sentetik ecza maddesi ile 1 cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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