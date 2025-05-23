Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 59 sentetik ecza maddesi ile 1 cam aparat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-20 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

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