Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Niğde'de söyleşiye katıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Niğde 8. Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Niğde'de söyleşiye katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Niğde 8. Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

        Niğde Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti.

        Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Yenişehirlioğlu, kitap fuarlarını değerli bulduğunu belirterek, daha önce gittiği kitap fuarlarında ilgisini çeken yazarları dinlediğini söyledi.

        Yenişehirlioğlu, kitapla ünsiyet kurmayı, kitaba dokunmayı, fuarlarda vakit geçirmeyi sevdiğini ifade ederek, daha sonra yazar olarak katılmaya başladığını dile getirdi.

        Kitap fuarlarının belediyeler açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

        "Belediyelerimizin vazifesi yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları ama esas önemlisi kültür faaliyetlerine yaptıkları katkı. Fuarın 8'incisinin yapılıyor olması da çok değerli. Ne kadar uzun soluklu yaparsanız, kitap fuarlarına o kadar güzel ünsiyet gelişmiş oluyor. Daha kadim bir hal alıyor. O yüzden 8 kere yapılıyor olması takdire şayan. Belediye başkanımıza ve fuara emek veren, katkı sunan kültür müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli yazarlar geliyor malumunuz. Pek çok kitap, yayınevi katılıyor. Birbirinden değerli yazarları takip etmek, dinlemek, farklı farklı kapıların, pencerelerin açılmasına vesile olur."

        Yenişehirlioğlu, zamanın doğru kullanımının genç yaştan itibaren kariyer kurgusu için önemli olduğunu vurguladı.

        İnsanın kendisine anlam ve değer yüklemesinin de kıymetli olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Asla şunu yadsımıyorum. Öğretmenlerimiz, ailemiz gayet tabii bize değer verir, anlam yüklemeye çalışır. Derinlikli bir oluşum gerçekleştirmemiz için bizimle ilgili gayretleri vardır. Bunun ötesinde olan bizzat sizin kendinize değer vermenizdir, kendinizi anlamlı kılmanızdır ve kendinizi sevmenizdir. Bunun gerçekleşebilmesi için zamanı doğru kullanmanız gerekiyor. Zaman izafidir, görecelidir, kişiden kişiye değişir, kısalır ya da uzar. O yüzden zamanı doğru kullanmak icap ediyor."

        Yenişehirlioğlu, söyleşiden sonra kitaplarını imzalayarak okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de renklerin ve motiflerin buluştuğu çini atölyesine büyük ilgi
        Niğde'de renklerin ve motiflerin buluştuğu çini atölyesine büyük ilgi
        Niğde'de yerli patates ve barbunyanın ilk alımı yapıldı
        Niğde'de yerli patates ve barbunyanın ilk alımı yapıldı
        Silahla mala zarar veren firari şüpheliler yakalandı
        Silahla mala zarar veren firari şüpheliler yakalandı
        Yerli ve mili tohumlarla üretilen patates ile barbunyanın ilk alımı Niğde'd...
        Yerli ve mili tohumlarla üretilen patates ile barbunyanın ilk alımı Niğde'd...
        Major Futbol Ligi'nde Niğde'yi temsil eden Ovalıbağ FK, çeyrek finalde
        Major Futbol Ligi'nde Niğde'yi temsil eden Ovalıbağ FK, çeyrek finalde
        Niğdeli sporcu Ahmed Yasin Yıldız'dan milli takım seçmelerinde önemli başar...
        Niğdeli sporcu Ahmed Yasin Yıldız'dan milli takım seçmelerinde önemli başar...