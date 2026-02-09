KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Uzmanından sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ebeveynlere medya okuryazarlığı önerisi
AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Büyükafşar, sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ailelere medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
