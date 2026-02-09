Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Uzmanından sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ebeveynlere medya okuryazarlığı önerisi

        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Büyükafşar, sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ailelere medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Giriş: 09.02.2026 - 11:16 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:16
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Uzmanından sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ebeveynlere medya okuryazarlığı önerisi
        AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Büyükafşar, sosyal medyadaki şiddet içerikli paylaşımlara karşı ailelere medya okuryazarlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

