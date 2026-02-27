Niğde'nin neyi meşhur? Niğde'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

NİĞDE’NİN NEYİ MEŞHUR?

Niğde denince öne çıkanlar patates üretimiyle özdeşleşen tarım gücü, İç Anadolu’ya özgü sade mutfak kültürü ve tarihsel mirastır. Niğde patatesi Türkiye genelinde bilinir ve ovada yetişen ürünler hem taze tüketimde hem de sanayi kullanımında önemli yer tutar. Elma, armut ve kiraz gibi meyveler Bor ve çevresindeki bahçelerden gelir, reçel ve kurutmalık olarak değerlendirilir. Mutfak tarafında tahinli çörek, Niğde gazozu, arabaşı çorbası ve etli hamur işleri yörede sık tüketilir. Kırsal sofralarda keşkek ve tandır yemekleri öne çıkar. Tahin, pekmez ve ev yapımı erişte gibi ürünler köy pazarlarında bulunur.

Tarih açısından Niğde, Selçuklu döneminden kalan camileri ve taş işçiliğiyle dikkat çeker; Alaaddin Camii çevresi eski şehir dokusunu yansıtır. Tyana Antik Kenti kalıntıları Bor hattında yer alır ve bölgenin antik geçmişine ışık tutar. Aladağlar Milli Parkı çevresi doğa severler tarafından bilinir, yayla kültürü yaz aylarında canlanır. El emeği yün çoraplar ve basit dokuma ürünleri kırsalda üretilir. Doğal bal, tereyağı ve çökelek hayvancılığa dayalı yerel üretimin parçalarıdır. Niğde; tarımıyla öne çıkan yapısı, sade ama doyurucu mutfağı ve Selçuklu izleri taşıyan mimarisiyle İç Anadolu’nun kendine özgü şehirlerinden biri olarak öne çıkar.

NİĞDE’DE NE ALINIR? Niğde’de alınabilecek ürünler ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ev tipi üretim etrafında şekillenir. Niğde patatesi şehirle özdeşleşmiş ürünlerin başında gelir ve mevsiminde çuvallarla dahi satın alınabilir. Bor ve çevresinde yetişen elma, armut ve kirazdan yapılan ev yapımı reçeller cam kavanozlarda pazarlarda yer alır. Tahin, üzüm pekmezi ve dut pekmezi köy üreticilerinden temin edilebilir, kahvaltılık olarak sık tercih edilir. Ev yapımı erişte, tarhana ve bulgur çeşitleri merkez pazarlarında tezgahlara dizilir. Niğde gazozu şişe halinde alınabilecek yerel içecekler arasındadır. Doğal bal, tereyağı, çökelek ve tulum peyniri yaylalardan gelen süt ürünlerini temsil eder. Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi bakliyatlar ovada yetiştirilen ürünlerden seçilir. Aladağlar hattından gelen kekik ve yayla otları aktarlarda bulunur. El emeği yün çoraplar, basit kilimler ve küçük dokuma ürünleri kırsal bölgelerde hazırlanır ve hediyelik olarak değerlendirilir. Tahinli çörek ve yöresel fırın ürünleri merkezdeki pastane ve fırınlardan paketlenerek alınabilir. Ayrıca Tyana ve Selçuklu motifli küçük magnetler ile yöresel figürlü süs eşyaları turistik dükkanlarda yer alır. Bu seçenekler Niğde’den dönerken hem İç Anadolu’nun tarımsal zenginliğini hem de sade yerel yaşam kültürünü birlikte götürmeye imkan verir.

Alaaddin Camii: Selçuklu dönemine ait taş işçiliğiyle bilinir. Merkezdeki en önemli tarihi yapılardan biridir.

Niğde Müzesi: Bölgedeki kazılardan çıkan eserler sergilenir. Şehrin tarihsel sürecini görmek için uygun bir duraktır.

Bor: Antik Tyana yerleşimine yakın konumdadır. İlçe merkezinde kısa yürüyüşler yapılabilir.

Tyana Antik Kenti: Roma dönemine ait su kemerleri ve kalıntılarıyla bilinir. Bor hattında yer alır.

Gümüşler Manastırı: Kayaya oyulmuş yapısıyla dikkat çeker. Bizans döneminden kalma freskleri bulunur.

Aladağlar Milli Parkı: Dağ yürüyüşleri, yayla manzaraları ve temiz havasıyla doğa severlerin tercih ettiği alanlardan biridir.

Çamardı: Aladağlar eteklerinde yer alır. Yayla kültürü ve kırsal manzaralarıyla bilinir. NİĞDE’DE YAPILACAK ŞEYLER NELER? Niğde’de yapılacak şeyler daha çok tarih, doğa ve yerel yaşam odaklı sakin bir gezi akışı etrafında şekillenir. Sabah saatlerinde Niğde Kalesi çevresinde yürüyüş yaparak şehir manzarasını izlemek güne iyi bir başlangıç sağlar, ardından Alaaddin Camii ve eski merkez hattında Selçuklu taş işçiliğini yakından görmek mümkündür. Merkezdeki pazarlarda Niğde patatesi, ev yapımı erişte, tarhana ve yöresel süt ürünleri incelenebilir. Öğle saatlerinde tahinli çörek ya da yöresel ev yemekleri denenir, Niğde gazozu ile kısa bir mola verilebilir. Bor yönüne geçilerek Tyana Antik Kenti kalıntıları gezilebilir, su kemerleri çevresinde kısa yürüyüş yapılabilir. Gümüşler Manastırı’nda kayaya oyulmuş yapılar ve freskler görülebilir.