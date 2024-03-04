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        Haberler Gündem Niğde’de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi - Güncel haberler

        Niğde’de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi

        Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:23
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        Tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi
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        Altunhisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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