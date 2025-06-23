Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek'ten açıklama

Anoreksiya Nervoza hastalığıyla mücadele eden ve tedavi sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü bilinen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cuma gecesi hayatını kaybetti.

Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, cenazede kızının boşanma aşamasında olduğu eşine; "Kızımı yalnız bıraktı. Onu asla affetmiyorum" demişti. Faruk Çiçek, Umut Candan açıklamalarına yanıt verdi. SHOW TV'den Berat Aşıcıoğlu'na yaptığı açıklamada; "Benim yüzümden hastanelere düşmedi. Nihal’i ben öldürmedim. Uğradığı başka haksızlıklar vardı" diyerek, kendini savundu. Çiçek; "Nihal ile hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık" dedi. REKLAM Nihal Candan'ı hastanede yalnız bırakmadığını belirten Faruk Çiçek; "Yoğun bakımda yanında oldum. Yurt dışında olmama rağmen İstanbul'a dönüp, hastaneye gittim, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim" dedi. Nihal Candan'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Tepki çeken görüntüler Haberi Görüntüle Nihal Candan'a veda Haberi Görüntüle