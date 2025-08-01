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        Haberler Magazin Nihat Altınkaya'dan 250 kiloluk orkinos paylaşımı - Magazin haberleri

        Nihat Altınkaya'dan 250 kiloluk orkinos paylaşımı

        Nihat Altınkaya, tuttuğu 250 kiloluk orkinosla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 01.08.2025 - 19:09
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        250 kiloluk orkinos paylaşımı
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        Oyuncu Nihat Altınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Altınkaya, 250 kilogram ağırlığında tuttuğu orkinos balığıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise; "Büyük balık küçük balığı yer. Orkinos 250 kg" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nihat Altınkaya
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