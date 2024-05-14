Nihat Doğan'ın eşi: Birçok kadınla ilişkisi var
İki yıl önce evlenen Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı almıştı. Ayrılık nedenini açıklayan Arzu Doğan, eşinin birçok kadınla ilişkisi olduğunu söyledi
Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğulları Badıkan'a kavuşmuştu.
Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Evleri ayıran çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişti.
Basına yansıyan haberlerin ardından Arzu Doğan açıklama yapmıştı. Arzu Doğan; "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" demişti.
Arzu Doğan, boşanma nedenine dair ortaya atılan iddiaların ardından bir açıklama daha yaptı.
"BİRÇOK KADINLA İLİŞKİSİ VAR"
Arzu Doğan, "Dört yıl ilişkimiz oldu. İki yıl sevgiliydik aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenme kararı aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı. Her şey ters olmaya başladı. Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp, araştırmaya başladım, hiç beklenmediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım" dedi.