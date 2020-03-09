Nihat Ergün kimdir? sorusu Ali Babacan'ın bugün İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek kuruluşu için ilk resmi adımı attığı ve adının Deva olacağı belirtilen parti için gündeme geldi. Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulunda yer alıyor. Nihat Ergün'ün siyasi kariyeri haberimizde.

NİHAT ERGÜN KİMDİR?

14 Eylül 1962 yılında Kocaeli’nde (Çınarlı/Derince) doğdu. Lise öğrenimini İzmit Teknik Lisesi’nde tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Serbest ticaret, muhasebe, müşavirlik, yöneticilik ve danışmanlık gibi alanlarda çalıştı.

1994 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Derince Belediye Başkanlığına seçildi.

26 Eylül 2001 tarihinde AK Parti Kocaeli Kurucu İl Başkanı oldu.

22, 23 ve 24. Dönemlerde AK Parti’den Kocaeli Milletvekili olarak seçildi.

AK Partinin I. ve II. Olağan Kongrelerinde MKYK üyeliğine seçildi.

12 Nisan 2005’te AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

8 Ağustos 2007’de AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçildi.

60. Hükümet’te (1 Mayıs 2009) Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı.

61. Hükümet’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.