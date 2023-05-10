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Nihat Özdemir: Trabzonspor alnının akıyla şampiyonluğu kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir, başkanlık döneminde birlikte görev aldıkları AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın'a destek vermek amacıyla Trabzon'a geldi. Trabzonspor ilgili konuşan Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı" dedi

Nihat Özdemir: Trabzonspor alnının akıyla şampiyonluğu kazandı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, başkanlık dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, İsmail Erdem, Nuri Akın ile birlikte TFF yönetiminde görev aldıkları AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın'a destek vermek amacıyla Trabzon'a geldi. Üç yıl beraber çalıştığı Büyükaydın için Trabzon'da olduğunu belirten Nihat Özdemir, "Allah ona Trabzon'dan üçüncü sıra milletvekilliği adaylığını nasip etti. İnanıyorum ki Yılmaz kardeşim bu seçim maratonundan çok başarılı bir şekilde çıkacaktır ve sadece Trabzon'u değil bütün Türkiye'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başarılı şekilde temsil edecektir" dedi.

''TRABZONSPOR ALNININ AKIYLA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI''

Trabzonspor ile ilgili de konuşan Özdemir, "Dönemimizde 3 tane şampiyonluk gördük. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'a nasip oldu. 38 yıl sonra Trabzonspor bizim yönetimimiz döneminde şampiyon oldu ve hakkıyla oldu. Çok iyi mücadele etti. Gerçekten son zamanlardaki en güzel futbolu oynayarak, Trabzonspor burada başarıyla, alnının akıyla şampiyonluğu kazandı. Hepimiz bir Türk futbolsever olarak bundan da mutluluk duyduk" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Trabzonspor eski Başkanı Faruk Nafiz Özak ise, "Burada bir vefa örneğini görüyoruz. Bu vefa duygusu için Nihat Özdemir ve gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yılmaz bizim bir değerimiz, inşallah seçilir, hayırlı hizmetlere vesile olur. Ülkemizin her metrekaresi kutsal, her insanı saygıdeğer ama biz hep hizmet ederken Trabzon'a da özel hizmetler yapmaya çalıştık. Bu hizmetler inşallah devam eder. Yılmaz Bey kardeşime başarılar diliyorum. O bizim göz bebeğimiz, medarıiftiharımız" diye konuştu.


Toplantıya katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın, "Sevgili ağabeyim ve başkanım Nihat Başkan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda değerli arkadaşlarımız ile birlikte bir dönem görev yaptık. Bize başkanlıktan çok ağabeylik yapmış, desteğini her zaman hissettirmiştir. Üç yıllık görev süremizde elimizden geldiği kadar Türk futbolunun iyi olması için gayret ettik. İstanbul'dan kalkıp burada bana bu desteği veren başkanıma, çok kıymetli arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen toplantı birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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