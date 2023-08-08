Nijer Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Nijer Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Nijer Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Nijer Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Nijer nerede, hangi kıtada yer alır? Adını Nijer Nehri'nden alan ve bağımsızlığını kazandığı 1960 tarihine kadar Fransa'nın sömürgesi konumunda olan Nijer; günümüzde az gelişmiş ülkeler sınıfı içinde yer almaktadır. Sahip olduğu toprakların büyük bir bölümünü Sahra Çölü'nün oluşturduğu Nijer, kuru ve sıcak bir iklime sahiptir. Sahip olduğu bu iklim sebebiyle yıl içinde oldukça az miktarlarda yağış alan bu ülkede, bu duruma paralel olarak bitki örtüsü de oldukça cılızdır. Zengin uranyum yataklarına endeksli bir ekonomiye sahip olan Nijer hangi kıtada yer almaktadır? Nijer başkenti neresidir?

Nüfusu içinde özellikle ülkenin kuzeyinde bölümlerinde yaşayan göçebe ve yarı göçebe unsurları da barındıran Nijer; oldukça genç bir nüfusa sahip olmasıyla da dikkat çeker. Peki, Nijer nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Nijer para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Nijer Nerede?

Nijer hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Sahip olduğu yüzölçümü ile Batı Afrika’nın en büyük ülkesi olan Nijer; doğuda Çad, batıda Mali ve Burkina Faso, kuzeyde Cezayir ve Libya, güneyde ise Benin ve Nijerya ile komşudur.

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10. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in kalıcı olduğu Nijer 19. yüzyılda ise Osmanlı Devleti’nin kontrolü altına girmiştir. 20. Yüzyılın başından itibaren ise özellikle Batı Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerine hız veren Fransa, Nijer’in batısını işgal etmiş ve bu coğrafyaya Yukarı Senegal Nijer adını vermiştir.1912 yılında Osmanlı Devleti’nin bölgedeki varlığının sona ermesiyle tamamen Fransa’nın kontrolü altına giren Nijer’in bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1960’dır. 2. Dünya Savaşı sonrası Afrika kıtasına başlayan bağımsızlık hareketleri neticesinde Nijer, önce 1956 yılında özerk bir statüye kavuşmuş; 1960 senesinde ise tamamen bağımsız olmuştur.

Nijer Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Nijer’in başkenti Niamey’dir, Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri konumunda da olan Niamey, ülkenin batı kesimde yer alan Nijer Nehri’nin yakınında yer almaktadır. Ülkenin ekonomik, kültürel ve ticari başkenti de olan Niamey; sıcak ve kuru bir iklimin etkisi altındadır ve şehir ekonomisinde büyükbaş hayvan ve et ticareti büyük bir yer tutmaktadır.

Nijer Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Nijer nüfusunun 24 milyon 200 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Nijer nüfusu içinde %55’lik bir orana sahip olan Hausa halkı, ülkenin en kalabalık etnik grubunu meydana getirmektedir. Hausalar dışında Zerma, Fulani ve Kanuri gibi farklı etnik unsurlara da ev sahipliği yapan Nijer’de hâkim olan dini inanç ise İslam’dır.

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Nijer Para Birimi

Nijer’de kullanılan resmi para biriminin ismi Barı Afrika frangıdır. Nijer dışında Senegal, Togo, Burkina Faso ve Benin gibi birçok farklı ülke tarafından da kullanılmakta olan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise XOF’tur.

Nijer Bayrağının Anlamı

1959 senesinde kabul edilerek göndere çekilen Nijer bayrağı; turuncu, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten ve beyaz şeridin ortasında yer alan bir adet turuncu küreden meydana gelmektedir.

Bayrağın en üstünde yer alan turuncu renk ülkenin topraklarının büyük bir bölümünü oluşturan Sahra Çölü’nü, beyaz renk ulusun saflığını ve suçsuzluğunu, yeşil renk ise ülkenin sahip olduğu yeşil vadileri sembolize etmektedir. Bayrağın tam ortasında, beyaz şerit üzerinde yer alan turuncu daire ise savaş durumda ülkenin savunulacağını ifade eder.

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Nijer Şehirleri

İdari açıdan 7 bölgeye ayrılmış olan Nijer’in öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Niamey

Abalak

Agadez

Bilma

Zinder

Nijer Türkiye Saat Farkı

Nijer ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Nijer’den 2 saat daha ileridedir.

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