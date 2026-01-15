Nijerya: 0 (2) - Fas: 0 (4) | MAÇ SONUCU
35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı final maçında Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Fas kazandı ve finalde Senegal'in rakibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlikle sona erdi.
Zorlu mücadelede Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti ve finalde Senegal'in rakibi oldu.
OSIMHEN 118 DAKİKA SAHADA KALDI
Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 118. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu bıraktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemedi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel maçın tamamında sahada kalırken, Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru ise 98. dakikada oyuna girdi.
Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
FİNAL 18 OCAK'TA
Senegal - Fas, Afrika Uluslar Kupası final maçında 18 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek.