Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Nijerya: 0 (2) - Fas: 0 (4) | MAÇ SONUCU (En-Nesyri finalde, Osimhen elendi) - Futbol Haberleri

        Nijerya: 0 (2) - Fas: 0 (4) | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı final maçında Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Fas kazandı ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 01:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        En-Nesyri finalde, Osimhen elendi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Zorlu mücadelede Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

        OSIMHEN 118 DAKİKA SAHADA KALDI

        Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 118. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu bıraktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemedi.

        Sezon başında Fenerbahçe'den Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel maçın tamamında sahada kalırken, Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru ise 98. dakikada oyuna girdi.

        Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

        FİNAL 18 OCAK'TA

        Senegal - Fas, Afrika Uluslar Kupası final maçında 18 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 10 Ocak 2026 (Halep'teki Operasyon Ne Aşamada?)

        İran'da can kaybı 62'ye yükseldi. Çelik Kubbe'ye "Ejderja" takviyesi. Aynı okulda 12 yıl görev sınırı. Taksilerde "Mali Cihaz" zorunluluğu. Hakkari'de yola çığ düştü. Süper Kupa 2025 sahibini buluyor. Halep'teki operasyon ne aşamada,sahada neler yaşanıyor? Ice memurlarından sert müdahale. Aidat düzenleme TBMM'ye sunuldu. İyi insan sendromu nedir? Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması. Trump Nobel Barış ödülü'nde ısrarcı. Rus saldırısına Avrupa'dan tepki. Kuvvetli rüzgar ve lodos geri dönüyor. Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sordu;Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin,Psikolog Prof. Dr. Yeliz Arda, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Enerji Tasarruf Uzmanı Altuğ Karataş ve Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        Tedesco'dan transfer sözleri!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?