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        Haberler Dünya Nijerya'da bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucu 16 öğrenci öldü | Dış Haberler

        Nijerya'da bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucu 16 öğrenci öldü

        Nijerya'nın Plateau eyaletinde çöken okulun enkazı altında kalan 16 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralı sayılı açıklanmazken görgü tanıkları, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:16
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        Sınav esnasında okul çöktü: 16 ölü
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        Nijerya'da bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucunda en az 16 öğrenci yaşamını yitirdi.

        Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde iki katlı binanın çöktüğünü doğrulayan Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (National Emergency Management Agency-NEMA), enkaz altında kalan “birkaç öğrencinin” hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada “NEMA ve diğer kuruluşlar şu anda arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmektedir” ifadeleri kullanıldı.

        Bölgedeki AFP muhabiriyse Saint Academy adlı okulun üniformasını taşıyan en az 16 öğrencinin cansız bedeninin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Onlarca kişinin de yaralandığı düşünülüyor.

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        New York Times (NYT), enkaz altında mahsur kalanların sayısının bilinmediğini yazdı. NYT’ye konuşan Hosea Donald adlı görgü tanığı, yolların bozuk olması sebebiyle ambulansların okula ulaşmakta zorlandığını söyledi

        Rejoice Pamju adlı görgü tanığıysa “Bu sabah 6 tanıdığım okula gitti. Sadece ikisinden haber aldım” dedi.

        Çökmenin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan bölge sakinleri olayın, eyalette üç gün boyunca etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanmasına dikkati çekti.

        Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da imar yönetmeliğinin sıkı olmaması, düşük kalite malzeme kullanımı ve ihmallerin yaşanması nedeniyle bina çökmeleri epey yaygın.

        *Haberin görselleri NEMA tarafından servis edilmiştir.

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        #Afrika
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