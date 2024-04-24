Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu arasında çatışma çıktı: En az 100 terörist öldü

Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu arasında çatışma çıktı: En az 100 terörist öldü

Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu arasında çatışma çıktı: En az 100 terörist öldü Nijerya'da Boko Haram ile 2016'da bu örgütten ayrılan bazı üyelerin kurduğu DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında zaman zaman güç mücadelesi yaşanıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 24.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:49 facebook

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