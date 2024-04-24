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        Haberler Dünya Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu arasında çatışma çıktı: En az 100 terörist öldü

        Nijerya'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu arasında çatışma çıktı: En az 100 terörist öldü

        Nijerya'da Boko Haram ile 2016'da bu örgütten ayrılan bazı üyelerin kurduğu DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında zaman zaman güç mücadelesi yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:49
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        Boko Haram ve DEAŞ çatıştı: 100 terörist öldü
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        Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 100 terörist öldü.

        Yerel medyadaki haberlere göre, ISWAP üyelerinin, Boko Haram'ın faaliyette bulunduğu Borno eyaletinin Tumbums bölgesini işgal etme girişiminde bulunması nedeniyle iki örgütün mensupları arasında çatışmalar yaşandı.

        Çatışmalarda, en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

        Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

        Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #nijerya
        #Boko Haram
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