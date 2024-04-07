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        Haberler Dünya Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık": Üç çocuk öldü

        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık": Üç çocuk öldü

        Nijerya'daki gizemli hastalık sebebiyle üç çocuk hayatını kaybetti. Onlarca çocuğun hastaneye kaldırıldığını duyuran yetkililer, federal hükümetin yardımını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:35
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        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık"
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        Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

        Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, 127 çocuğun da hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

        Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

        KOGİ'DE SİLAHLI SALDIRI

        Omala Bölge Başkanı David Akpa, yerel basına yaptığı açıklamada, 5 Nisan'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Kogi eyaletinde düzenlediği saldırıya ilişkin 2 çocuk ve 4 kadının cesedinin bulunduğunu belirtti.

        Şimdiye kadar 25 kişinin toprağa verildiğini kaydeden Akpa, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

        Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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